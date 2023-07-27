KAAN, Azerbaycan ile birlikte geliştirilecek

AKINCI, AKSUNGUR, SİHA, ANKA ve ATAK helikopterine, Milli Muharip Uçağı KAAN da eklendi.

Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği milli muharip uçak KAAN 1 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ihtişamlı bir törenle tanıtılmıştı.

Hangardan piste çıkan ve dünyanın ilgisini çeken KAAN için o günden sonra çalışmalar hız kazandı.

2023 sonunda ilk kez havalanması, 2028 yılında ise Türk motoru ile tam anlamıyla göklerde kalıcı şekilde kendine yer bulması beklenen milli muharip uçak KAAN için kardeş ülke Azerbaycan da devreye giriyor...

Savunma Sanayii Başkanlığı şahitliğinde, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve TUSAŞ AŞ arasında Milli Muharip Uçak Geliştirme İş Birliği İmza Töreni 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te gerçekleştirildi.

Ortak proje gerçekleştirilecek

Protokol ile Türk Hava Kuvvetleri için geliştirilmekte olan 5. nesil Milli Muharip Uçak KAAN'ın geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere Azerbaycan ile ortak üretim konularındaki iş birliğinin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi hedefleniyor.

Protokol aynı zamanda, KAAN Projesi kapsamında, Azerbaycan'da yerleşik kabiliyetlerin belirlenmesini, değerlendirilmesini, uygun değerlendirilen tesis ve/veya firmalarda üretim hazırlıklarının yapılmasını, üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesini ve tecrübe paylaşımlarının yapılmasını amaçlıyor.

Bazı alt sistemler Azerbaycan'da geliştirilecek

Çalışma gruplarının karşılıklı ziyaret ve görüşmeleri sonrasında KAAN Projesi kapsamında bazı alt sistemlerin Azerbaycan'da üretilmesi planlanıyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, imza töreninde yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile iş birliklerinin artarak devam ettiğini belirterek iki ülkenin savunma alanında da birçok anlaşmayı birlikte yaptığını vurguladı.

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

MMU Geliştirilmesi Projesi'nde en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmaktadır.

5'inci nesil savaş uçağı

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır.

Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.