Johnson & Johnson'a büyük ceza
ABD'nin Alabama eyaletindeki davada opioid ilacının zararlarından dolayı ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson 276 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Alabama Eyalet Başsavcısı Steve Marshall yaptığı açıklamada, Johnson & Johnson ve distribütörleri McKesson ve Endo Pharmaceutical firmalarıyla, ağrı kesici özelliğe sahip opioid ilacının yan etkileri nedeniyle 276 milyon dolarlık uzlaşma metni üzerinde anlaştıklarını duyurdu.
Anlaşma haberi, Batı Virginia'nın J&J ile yaptığı 99 milyon dolarlık uzlaşma kararından bir gün sonra gelirken Başsavcısı Marshall, uzlaşmanın Alabama'ya opioid ilacından etkilenen toplulukların tedavisi için fon desteği sağlayacağını vurguladı.
Anlaşmaya göre J&J bu yıl devlete 70,3 milyon dolar, Endo 25 milyon dolar, McKesson ise 9 yıl içinde 141 milyon dolar ödeyecek.
İlaçların kötü kullanımından dolayı yarım milyon insan hayatını kaybetti
J&J ve distribütörlerinin 2 Şubat'ta, opioid ilacının yan etkileri yüzünden davalı olduğu Kızılderili kabilelerine 665 milyon dolar ödeyeceği belirtilmişti.
İlaç üreticisi daha önce vardığı uzlaşmalar gereği, binlerce yerel yönetime ve eyaletlere 9 yılda 5 milyar dolar, distribütörleri ise 18 yılda 21 milyar dolar ödeyecek.
Federal hükûmet kayıtlarına göre, ABD’de 2001’den bu yana opioid ilaçlarının kötü kullanımından dolayı yarım milyon insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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