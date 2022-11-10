Joe Biden'ın yeniden başkan adayı olmasını istemiyorlar

Edison Research tarafından yürütülen ve CNN tarafından yayınlanan çıkış anketinin erken sonuçlarına göre, seçmenlerin üçte ikisinden fazlası Başkan Joe Biden'ın 2024'te yeniden seçilmek için aday olmasını istemiyor.

10 Demokrat seçmenden altısı, Biden'ın ikinci bir döneme başlamaması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 10 Cumhuriyetçi seçmenden dokuzu ve 10 bağımsız seçmenden yedisi onun yeniden aday olmasını istemediklerini söyledi.

Biden'ın onay oranı Temmuz ayında yüzde 36'ya düşerek başkan olduğundan beri en düşük seviyesine geriledi.

Bir Reuters/Ipsos anketi, ara seçimlerden bir gün önce onay oranını 39 olarak açıkladı.

Biden, 2020'de görevdeki Donald Trump'ı yenerek başkan seçildi.

Biden'ın performans notları, diğer sorunların yanı sıra yüksek enflasyon oranı ve yükselen gaz fiyatları ile gölgelendi.