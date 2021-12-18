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Javier Bardem, çocuğa cinsel istismarla suçlanan Woody Allen'ı savundu

Barselona, Barselona'nın yıldızı, yönetmeni daha önce de savunmuştu

Dünya 18.12.2021, 18:56
Javier Bardem, çocuğa cinsel istismarla suçlanan Woody Allen'ı savundu

Javier BardemWoody Allen'a yönelik çocuğun cinsel istismarı suçlamaları üzerine yönetmeni daha kararlı biçimde savundu.

Yönetmenin evlatlık kızı Dylan Farrow, Allen'ı çocukken kendisini taciz etmekle suçlamıştı. Allen, Farrow'un 1992'de 7 yaşındayken ilk kez öne sürdüğü iddiaları kesinkes reddetmişti.

1990'larda iki soruşturmayla aklanan Allen, #MeToo hareketinin ardından iddialar üzerine yeni eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Allen'ın 2008 yapımı Barselona, Barselona (Vicky Cristina Barcelona) filminde rol alan Bardem, 2018'de yönetmenle çalışmaktan "kesinlikle utanmadığını" söylemiş, Allen'ın medyada gördüğü muamele karşısında "şoke olduğunu" eklemişti.

O dönem aktör, "Woody Allen'ın suçlu olduğuna dair kanıt olsaydı, evet, onunla çalışmayı bırakırdım ama şüphelerim var" demişti.

The Guardian'a verdiği yeni röportajda Bardem şunları söyledi:

Yasal olarak kanıtlanmamışsa birini parmakla göstermek çok tehlikeli. Bunun ötesi dedikodudan ibaret.

Bardem'in Barselona Barselona'da beraber rol aldığı Rebecca Hall'un Allen'ı suçladığı gerçeği sorulduğundaysa aktör şunları söyledi:

Doğrusunu söylemek gerekirse söylenenlerin hiçbirini takip etmiyorum. Mantığın gerektirdiği şeyi yapmaya çalışıyorum, yani: birinin suçlu ya da masum olduğunu belirlemek için var olan kuralları takip edelim.

Dava yeniden açılırsa ve suçlu olduğu kanıtlanırsa, 'Ne korkunç bir şey' diyen ilk kişi ben olacağım. Ama şimdiye kadar bunu görmedim.

Bardem, aktris eşi Penélope Cruz'a Barselona, Barselona setinde aşık olmuştu. Yeni röportajda, aktör bir araya gelmeleri konusunda Allen'ın "payı olduğunu" söyledi.

Bardem yeni filmi Being the Ricardos'ta Küba asıllı Amerikalı aktör Desi Arnaz olarak, Lucille Ball'u canlandıran Nicole Kidman'ın karşısında izlenebilir.

Kaynak: Independent Türkçe

#Javier Bardem #Woody Allen
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