Japonya'da dehşet günü: 27 kişiyi canlı canlı yaktı
Japonya’nın Osaka eyaleti bugün yangın faciasına sahne oldu. Kitaku semtindeki Sonezaki Shinchi bölgesinde bulunan 6 katlı bir binanın 4. katındaki klinikte yangın çıktı. Yetkililer, yangında 27 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Eyalet emniyet birimleri, yangının, 60 yaşlarında bir kişinin kağıt çantasından sızan sıvıdan kaynaklandığını açıkladı.
Japonya'nın Osaka kentinde bir klinikte çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti.
Kitaşinçi bölgesinde bulunan Japan Railways Osaka İstasyonu'nun yakınlarındaki 6 katlı binanın 4. katındaki klinikte yangın çıktı.
ONLARCA YARALI VAR
Osaka eyalet birimlerine yerel saatle 10.20'de ulaşan ihbar üzerine 70 itfaiye ve ambulans bölgeye sevk edildi.
Eyalet itfaiyesine göre, yaklaşık 20 metrekarelik alanı kül eden yangın, yerel saatle 10.45 sularında söndürüldü.
Yangında 17'si erkek, 10'u kadın 27 kişi ağır yaralandı.
Yaralananların tümü ani kalp durması tanısıyla hastaneye kaldırıldı.
Kamu yayıncısı NHK, şimdiye kadar 19 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Eyalet emniyet birimleri, yangının, 60 yaşlarında bir kişinin kağıt çantasından sızan sıvıdan kaynaklandığını ve kundaklama olabileceği yönünde istihbarat edindiklerini aktardı.
Kliniğin, psikosomatik ve psikiyatrik tedavi hizmeti verdiği bildirildi.
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