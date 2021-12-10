Japonya'dan insan hakları alanında "aynı fikirdeki ülkelerle" iş birliği mesajı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğindeki çevrim içi "Demokrasi Zirvesinde" ülkesinin politikalarına değindi.

Kişida, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerleri sarsacak faaliyetler karşısında "aynı fikirdeki ülkelerle" iş birliğini sürdüreceğini ve "insan hakları ihlalleri karşısında sesini yükselteceğini" belirtti.

Otoriter rejimlerce "insan haklarının ayaklar altına alındığını" ve "özgürlüklerin baskılandığını" belirten Kişida, bu faaliyetlere karşı uluslararası toplumun "seslerini birleştirmeleri" gerektiğini söyledi.

Ülkesinin dünya geneli 74 ülkeye insan kaynakları, medya özgürlüğünün geliştirilmesi sahalarında destek sağladığını kaydeden Kişida, Birleşmiş Milletler (BM) kalkınma programlarına 14 milyon dolar yardım edeceklerini duyurdu.

Kişida konuşmasında, Kuzey Kore tarafından 1970-1980'lerde kaçırılan Japon vatandaşları sorununa da değinerek, bu durumun "Japonya'nın egemenliğini ve halkın güvenliğini etkilediğini" aktardı.