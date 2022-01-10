Japonya'da Seijin no Hi Günü kutlandı
Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Seijin no Hi" (Yetişkinler Günü) kutlandı.
Dünya 10.01.2022, 07:38 10.01.2022, 08:56
Her yıl ocak ayının ikinci pazartesi günü kutlanan Yetişkinler Günü renkli görüntülere sahne oldu.
Kültürel kıyafet ve takılarıyla süslenen Japon yetişkin ve yetişkin adayları, Tokyo'da bir araya geldi.
Şibuya bölgesindeki tarihi Meiji Tapınağı'nı ziyaret eden Japonlar, aile ve arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yetişkinler Günü, 20 yaşına ulaşan ya da yıl içinde 20 yaşına girecek Japonlar için önem taşıyor.
Resmi tatil olan bu gün, "cesaretlendirme ve yeni bir hayat safhasına girildiğine yönelik farkındalık oluşturma" amacı taşıyor.
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Günün Anketi Tümü
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|20
|39
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|20
|34
|4. Fenerbahçe
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|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Adana Demirspor
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|30
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
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|29
|10. Alanyaspor
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|29
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|12. Galatasaray
|20
|27
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|22
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|17. Kasımpaşa
|20
|18
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|20
|18
|19. Rizespor
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|18
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|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
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|42
|2. Ankaragücü
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|3. Erzurumspor
|19
|37
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|19
|32
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|19
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|19
|29
|8. Samsunspor
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|27
|9. Genclerbirligi
|19
|26
|10. Boluspor
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|11. Tuzlaspor
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|24
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|19
|24
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|19
|22
|14. Menemenspor
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|22
|15. Altinordu
|18
|22
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
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|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
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|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
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|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
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|19
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
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|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Getafe
|20
|18
|17. Deportivo Alaves
|20
|17
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|19
|16
|19. Cádiz
|20
|14
|20. Levante
|20
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