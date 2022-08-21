Japon başbakanın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun COVID-19 testi pozitif sonuçlandı.
Dünya 21.08.2022, 13:21
Kabine Sekretaryası, Kişida Fumio'nun, eşi Kişida Yuko ile resmi konutunda karantinaya alındığını duyurdu.
Kişida, dün gece hafif ateş ve öksürük belirtisi sonrası başbakanlık binasında PCR testi yaptırmıştı.
Yaz tatiline 15 Ağustos'ta ayrılan Kişida, 22 Ağustos'ta görevine dönmeyi planlıyordu.
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