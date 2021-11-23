Jan Kubis görevinden ayrıldı
BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in görevinden ayrılmaya karar verdiği bildirildi.
Dünya 23.11.2021, 19:12
AA muhabirin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Kubis görevinden ayrılma kararı aldı.
Kubis'in, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri öncesi istifası için henüz bir gerekçe gösterilmedi.
Libya'da gelecek ay yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayanlar arasında hem Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe gibi bilinen isimler hem de savaş suçu işlediği iddialarıyla aranan devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter gibi tartışmalı isimler bulunuyor.
Kaynak: AA
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