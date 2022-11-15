İtiraz gelmezse koridora devam

Tahıl Koridoru’nun sıkıntısız bir şekilde devam etmesi için başta Türkiye olmak üzere birçok ülke Rusya, Ukrayna ve BM ile temaslarını sürdürürken kaynaklar, koridor için bu hafta içinde görüşme olabileceğini söylüyor. Tahıl Koridoru’nun kaderinin olası görüşmenin ardından belli olması bekleniyor.

DİPLOMASİ İŞLİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta kabine sonrasında konuya ilişkin yaptığı açıklamada “İstanbul Anlaşmasının süresi dört ay. Taraflarca itiraz gelmemesi halinde anlaşmanın süresi uzayacak. Tekrar bir anlaşmaya gerek yok. Rus gübresinin ihracatı, varılan mutabakatın bir parçası. Rusların bu taleplerinin karşılanmadığına ilişkin bazı endişeleri var. Şimdi bu tereddütleri ortadan kaldırmak için diplomasi işliyor” demişti.