İtalya'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri
Türk Hava Yollarının İtalya'ya 21 Ekim'de düzenleyeceği bazı seferleri, bu ülkedeki havalimanı personelinin yapacağı grev nedeniyle iptal edildi.
Dünya 19.10.2022, 19:37
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim'de icra edilmesi planlanan "TK 1873-1874 İstanbul-Milano-İstanbul", "TK 1895-1896 İstanbul-Milano-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7976-7977 Sabiha Gökçen-Bergamo-Sabiha Gökçen" uçuşları yapılamayacak.
Öte yandan İtalya'daki grevin durumuna göre iptal edilecek seferlerin sayısı değişkenlik gösterebilecek.
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