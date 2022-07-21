İtalya Başbakanı Draghi görevinden istifa etti

İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 3 partinin parlamentoda hükümetine destek vermemesinin ardından istifa kararı aldığını açıkladı.

Draghi geçen hafta da istifa kararı almış ancak istifası cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmemişti.

İtalyan kamuoyunda Draghi'ye istifa etmemesi yönünde çağrılar yapılmıştı.