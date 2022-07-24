İtalya açıklarında 600'den fazla düzensiz göçmen kurtarıldı

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kalabriya bölgesinin 124 mil açığında 1 ticari gemi, 3 sahil güvenlik devriye botu ve 1 mali polis devriye botu tarafından zor durumda kalan balıkçı teknesine düzenlenen operasyonla 674 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Bölgedeki gemilere aktarılan düzensiz göçmenler, sabah saatlerinde Kalabriya ve Sicilya'daki farklı limanlara götürüldü.

Lampedusa Adası'na 1 günde 16 bot çıktı

İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası da düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişte önemli bir durağı olmaya devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, adaya dünden bu yana 16 bot ulaştı. Böylece adaya ulaşan göçmen sayısı 522 oldu. Adaya dün de 350 kadar düzensiz göçme geldi.

Düzensiz göçmenlerin arasında Afgan, Pakistanlı, Sudanlı, Somalili, Nijeryalı, Eritreli, Senegallilerin bulunduğu açıklandı.

Bu arada, Akdeniz'in Libya ve İtalya arasında kalan kısmında Avrupalı sivil toplum kuruluşlarının da göçmenleri denizden kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Alman Sea Watch isimli Sivil Toplum Kuruluşu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, son günlerde yaptıkları operasyonlarla toplamda 444 düzensiz göçmeni kurtardıklarını ve onları taşımak için Avrupa devletlerinden güvenli liman beklediklerini duyurdu.

Akdeniz'in orta kesiminde 800'den fazla göçmen öldü

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz Koordinasyon Bürosu Sözcüsü Flavio Di Giacomo, 1 Ocak-13 Temmuz döneminde Akdeniz'in orta kesiminde 810 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Diğer yandan, İtalya İçişleri Bakanlığının günlük verilerine göre, 1 Ocak-22 Temmuz döneminde İtalya'ya deniz üzerinden ulaşan düzensiz göçmen sayısı 34 bin 13 oldu.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor.

Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Göçmenler, teknelerin alabora olması sonucu ya da kalabalık nedeniyle havasız kalmak gibi nedenlerden ölebiliyor.