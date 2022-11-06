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İsveç'ten YPG sözü: NATO'ya üye olmaları Türkiye'nin iki dudağı arasında

NATO üyesi olmak isteyen İsveç, Türkiye “PKK/YPG şartı”ndan taviz vermeyince geri adım atmak zorunda kaldı. İsveç’te yeni kurulan hükümetin Dışişleri Bakanı Tobias Billström, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’yle, ilk kez tüm ilişkileri kesme sözü verdi.

Dünya 06.11.2022, 15:32 06.11.2022, 16:33
İsveç'ten YPG sözü: NATO'ya üye olmaları Türkiye'nin iki dudağı arasında

NATO’ya üye olabilmek için Türkiye’nin iki dudağının arasından çıkacak olumlu ifadeleri dört gözle bekleyen İsveç’te önemli bir gelişme yaşandı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un 8 Kasım’da Türkiye ziyareti öncesinde, İsveç’in yeni yönetiminden terör örgütü PYD ile ilişkilere dair değişiklik açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Tobias Billström, terör örgütü PYD ve YPG’yi ‘şüpheli’ olarak niteledi.

POZ VERMELERİ KABUL EDİLEMEZ

İsveç Radyosu’na açıklamalarda bulunan Billström, terör örgütü PYD/YPG ile PKK arasında yakın bir bağ olduğunu, bu bağın da Türkiye-İsveç ilişkilerini zedelediğini belirterek, bu örgütlerle aralarına mesafe koyacaklarını söyledi. Açıklamalarında Türkiye ile devam eden NATO görüşmelerine işaret eden Billström, “Şüpheli ilişkilerin bulunmayacağını açıklamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu iş birliğinde herhangi bir belirsizlik olmamalı” dedi. Billstrom, ayrıca Sol Parti’ye mensup politikacıların PKK pozu vermesinin kabul edilemez olduğunu, Suriye’nin kuzeydoğusuyla insani yardım haricinde iletişim kurmayacaklarını bu iletişimin YPG’siz olacağını vurguladı.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

İsveç’ten sonra Finlandi-ya’dan da olumlu açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye ile NATO üyeliği sürecine ilişkin gerçekleştirilen müzakerelerin devam ettiğini söyledi. Haavisto, Finlandiya’nın, NATO’ya katılma sürecinin Macaristan ve Türkiye ile yürütülen temaslar kapsamında devam ettiğini belirtti.

ENDİŞELERİ GİDERECEĞİZ

Türkiye ile temasların sürdüğünü ifade eden Haavisto, ihtilafları yakında çözüme kavuşturmayı umduklarını dile getirdi. Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin güvenlik ve terörizm alanında endişeleri olduğunu belirterek, “Elbette tüm endişeleri dinliyor ve mevzuatımıza ve uluslararası anlaşmalara göre neler yapılabileceğine bakıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin, müzakerelerdeki konular kapsamında İsveç’e yaklaşımını Finlandiya’ya göre daha sert bulan Haavisto, “Ancak yine de Finlandiya ve İsveç’in birlikte NATO’ya katılması yönünde açık bir tercihimiz var” dedi.

Zamanı geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Finlandiya ve İsveç'in NATO’ya üyelik süreciyle ilgili Stoltenberg şunları kaydetti: “NATO, bir savunma ittifakıdır. Elbette Türkiye'nin de dahil olduğu tüm NATO müttefiklerinin, Madrid'deki zirvemizde Finlandiya ve İsveç'i ittifaka katılmaya davet etmesini memnuniyetle karşılıyorum. Ayrıca Türkiye, Finlandiya ve İsveç, ortak memorandumu kabul etti.

Ve şimdi Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadele konusundaki güçlendirme yasalarını uygulamaya koyduğunu, Türkiye'ye silah ihracatı üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdığını gördük. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in buluştuğu ve terörle mücadele konusunda, daha birçok konuda birlikte çalıştıkları kalıcı mekanizmayı, yapıyı oluşturduk. Bu nedenle haziranda imzaladığımız Katılım Protokolü'nü onaylamanın ve katılım sürecini tamamlamanın zamanının geldiğini düşünüyorum.”

#İsveç
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