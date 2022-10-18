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İsveç'te yeni hükümetin bakanları açıklandı

İsveç'te Ilımlı Muhafazakar Parti (M), Liberal Parti (L) ve Hristiyan Demokrat Partinin (KD) oluşturduğu üçlü koalisyon hükümetinin bakanları belli oldu.

Dünya 18.10.2022, 12:45
İsveç'te yeni hükümetin bakanları açıklandı

Ilımlı Muhafazakar Partinin lideri ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Mecliste yaptığı konuşmada, sağ blok hükümette görev alacak bakanları duyurdu.

Bakanlar Kurulunun 24 kişiden oluştuğunu söyleyen Kristersson, Dışişleri Bakanlığına Tobias Billström'ün, Savunma Bakanlığına Pal Jonson'ın, Adalet ve İçişleri Bakanlığına da Gunnar Strömmer'in getirildiğini belirtti.

Kristersson, uyuşturucu ve çete suçlarına karşı kolluk kuvvetlerini güçlendirmek, göçmen ve enerji politikaları gibi sorunlarla mücadele etmek için rotayı önemli ölçüde değiştireceklerini kaydetti.

- İsveç, Finlandiya Türkiye arasındaki NATO anlaşmasını yerine getirecek

Ülkenin NATO savunma ittifakına üyeliği konusunda birlik olunması gerektiğini vurgulayan Kristersson, "Parlamentodaki sekiz partiden altısı NATO üyelik sürecini destekliyor. Buna çok değer veriyorum. Daha önemli konularda anlaşmaya varabileceğimizi görmek isterim. Hükümetin ana noktası NATO üyesi olmaktır. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlerine katılım önlenecektir." dedi.

İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimlerden 36 gün sonra sağ koalisyon hükümeti kurulmuştu.

Ilımlı Muhafazakar Parti (M), Liberal Parti (L) ve Hristiyan Demokrat Partisi (KD) ile üçlü koalisyon hükümeti, 17 Ekim'de parlamentoda güvenoyu almıştı.

Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) de hükümete dışarıdan destek verdiğini açıklamıştı.

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#İsveç #hükümet
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