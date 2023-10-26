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İsveç, İslam düşmanını sınır dışı ediyor

İsveç, İslam düşmanı Salwan Momika isimli provokatörü sınır dışı etme kararı aldı.

Dünya 26.10.2023, 20:21
İsveç, İslam düşmanını sınır dışı ediyor

Avrupa ülkelerinde İslam dinine ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif gösterileriyle bilinen Momika hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

İsveç'te son aylarda Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika sınır dışı ediliyor.

İsveç makamları, Momika'nın oturum vizesi bittikten sonra sınır dışı edilmesine karar verdi.

#İsveç #Momika
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