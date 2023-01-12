İsveç'in başkentinde alçak provokasyon
İsveç'in başkenti Stockholm'de terörist örgüt PKK sempatizanları belediye binasının karşısına kurdukları mekanizma ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astı.
Dünya 12.01.2023, 14:49
Türkiye'nin, NATO üyeliği için terör örgütleriyle mücadele şartı koyduğu İsveç'te terör örgütü sempatizanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. İsveç'in başkenti Stockholm'da belediye binası karşısına kurdukları mekanizma ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tersten asan terör örgütü PKK sempatizanlarına tepkiler gecikmedi. Daha önce 2017 yılında yine İsviçre'de terör örgütü PKK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren bir pankart asmıştı.
Kaynak: Yeni Şafak
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