İsveç'in başkentinde alçak provokasyon

Türkiye'nin, NATO üyeliği için terör örgütleriyle mücadele şartı koyduğu İsveç'te terör örgütü sempatizanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. İsveç'in başkenti Stockholm'da belediye binası karşısına kurdukları mekanizma ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tersten asan terör örgütü PKK sempatizanlarına tepkiler gecikmedi. Daha önce 2017 yılında yine İsviçre'de terör örgütü PKK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren bir pankart asmıştı.