İsveç Başbakanı Türkiye'de: Erdoğan ile görüşecek

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.

Kristersson, Esenboğa Havaalanı'nda, Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan ve yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kristersson'u Beştepe'de kabul edecek.

Görüşmede Türkiye-İsveç ilişkileri, İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.