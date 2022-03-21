İşte dünyanın en mutlu ülkeleri...

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı, 2022 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri’ raporunu yayımladı. İşte en mutlu 20 ülke…

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN), ‘2022 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri’ raporunu yayımladı. Küresel anket verilerinden yararlanarak belirlenen rapora göre, İskandinav ülkeleri, her yıl olduğu gibi bu sene de en üst sıralarda yer aldı.

En mutlu ülke Finlandiya oldu

NTV’nin aktardığı habere göre, Türkiye ise 8 basamak gerileyerek 112. oldu. Rapora göre, dünyanın en mutlu 20 ülkesi şöyle:

1-Finlandiya

2-Danimarka

3-İzlanda

4-İsviçre

5-Hollanda

6-Lüksemburg

7-İsveç

8-Norveç

9-İsrail

10-Yeni Zelanda

11-Avusturya

12-Avustralya

13-İrlanda

14-Almanya

15-Kanada

16-Amerika Birleşik Devletleri

17-Birleşik Krallık

18-Çekya

19-Belçika

20-Fransa