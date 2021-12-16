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İşte Baba Vanga'nın 2022 için 6 kehaneti

1911’de dünyaya gelen, Rusya, Doğu Avrupa ve bölge ülkelerde bir efsane olarak tanınan kahin Baba Vanga’nın 2022 yılı için öngörüleri ortaya çıktı.

Dünya 16.12.2021, 17:43
İşte Baba Vanga'nın 2022 için 6 kehaneti

Dünyanın en gizemli kadınlarından biri olan kehanetleriyle adından söz ettiren Baba Vanga ismiyle tanınan kahinin 2022 yılı için kehanetleri ortaya çıktı. Daha önce birçok olayı ve gelişmeyi önceden bilen Baba Vanga, 2022 yılı için iyi öngörüde bulunmuyor.Yaptığı açıklamalarla tanınan ve geriye hiçbir yazılı metin bırakmayan Baba Vanga, daha önce 11 Eylül saldırılarını, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasını, Obama’nın seçimi kazanmasını bilmişti.

Birçok konuda kehanette bulunan ve “Balkanlar’ın Nostradamus’u” olarak bilinen Baba Vanga, henüz küçük bir çocukken görme yetisini yitirmişti. Baba Vanga, 1996 yılında meme kanseri sebebiyle yaşamını yitirmişti. O dönemde gerçekleşen cenaze törenine devlet erkanından üst düzey isimlerin yanı sıra çok büyük bir kalabalık katılmıştı.

11 Eylül saldırılarını 1989’da öngören Baba Vanga, “Korku! Korku! Amerikalı kardeşlerim çelik kuşların saldırısı sonrası düşecek” açıklamasını yapmıştı. Baba Vanga’nın 2022 tahminlerini ise uzmanlar yorumladı.

ABD ve İngiliz basınına yansıyan açıklamalarda, Baba Vanga’nın 2022 tahminleri yorumlandı.

İşte Baba Vanga’nın 2022 yılı için öngörüleri…

1- Doğal felaketler, depremler ve tsunamiler

2004 yılında 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hint Okyanusu’ndaki deprem ve tsunamiyi daha önce bilen Baba Vanga, 2022 yılı için de benzer bir öngörüde bulundu.

Baba Vanga, Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü. Bu bölgelerde sel felaketinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

2- Ölümcül virüs keşfedilecek

Corona virüsü salgınının Omicron varyantıyla birlikte etkisini sürdürdüğü bir dönemde Baba Vanga yeni bir felaketin sinyalini verdi… Baba Vanga, Sibirya’da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini açıkladı.

Donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüsün küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkacağı kaydedildi. Virüsün yayılacağı ve hızla kontrolden çıkacağı da öngörüler arasında yer alıyor.

3- İçme suyu krizi

Baba Vanga’nın gelecek yıl için öngörüleri arasında içme suyu krizi de yer alıyor. Baba Vanga’nın açıklamalarını yorumlayan uzmanlar, birçok şehirde içme suyu sıkıntısı yaşanacağını ve nüfus artışı ve kirlilik sebebiyle su sorununun ortaya çıkacağını dile getirdi.

4- Uzaylılar saldıracak

Bir süredir gündemde olan Oumuamua isimli göktaşı hem şekli hem de rotasıyla birlikte bilim insanlarında merak yaratıyordu… Baba Vanga’nın kehanetlerini yorumlayanlar bu göktaşının uzaylılar tarafından gönderildiğini ve Dünya’daki yaşamı incelemek için gönderildiğini öne sürüyor.

5- Kıtlık yaşanacak

Baba Vanga, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerinden Hindistan’da çok büyük ölçekli bir kıtlık yaşanacağını duyurdu. Baba Vanga, Hindistan’da hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye çıkacağını öngörürken, ünlü kahinin açıklamalarından çekirge ve benzeri canlıların tarlaları işgal edeceği ve ürünlere zarar vereceğine dair yorumlar yapıldı.

6- Sanal gerçeklik geliyor

Baba Vanga’nın yorumlarını değerlendiren uzmanlar ünlü kahinin sanal gerçeklik ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu öne sürüyor… Bazı uzmanlar Baba Vanga’nın, “İnsanların bedenleri dik olmayacak kamburları çıkacak” sözlerini de değerlendirdi. Uzmanlar Baba Vanga’nın açıklamalarını değerlendirirken bunun sanal gerçeklik ve insanların ekran karşısında tabletleri ve telefonları önünde çok vakit geçirmesinin bir sonucu olacağını söyledi.

#baba vanga #kehanet #2022
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