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İsrailli vekilden skandal sözler: Bir İsrailli anne ağlayacağına bin Filistinli anne ağlasın

İsrail'de yeni kurulacak hükümette yer alması beklenen aşırı sağcı Milletvekili Zvika Fogel, İsrail’in Filistinlilere karşı "fazla merhametli davrandığını" ifade ederek, "Bir İsrailli anne ağlayacağına bin Filistinli anne ağlasın." dedi.

Dünya 11.12.2022, 15:38 11.12.2022, 15:39
İsrailli vekilden skandal sözler: Bir İsrailli anne ağlayacağına bin Filistinli anne ağlasın

İsrail’de Binyamin Netanyahu’nun kurması beklenen koalisyon hükümetinin ortağı aşırı sağcı "Yahudi Gücü" (Otzma Yehudit) Milletvekili Fogel, İngiliz televizyonu Channel 4’ün muhabiri Secunder Kermani’ye konuştu.

Fogel, Kermani’nin, "Sürekli güvenlikten bahsediyorsunuz. Ancak devamlı olarak bu çatışmada ölen Filistinlilerin sayısı İsraillilerden daha fazla. Eğer daha fazla güvenliğe ihtiyacı olan bir taraf varsa bunun Filistinliler olması gerekmez mi?” sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kim bana zarar vermek isterse, ben ona zarar veririm. Orantılılık kavramının artık var olmaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden size hiç de hoş olmayan bir şey söyleyeyim: Bir İsrailli anne mi bin Filistinli anne mi ağlayacak (diye seçecek olsak), bin Filistinli anne ağlasın."

Kermani’nin, "Ama bu bir hükümet için ırkçı bir politika." şeklindeki çıkışına cevap olarak ise İsrailli politikacı, "Biz (Filistinlilere) çok merhametli davranıyoruz. Artık buna son vermeliyiz. Bunun ırkçılıkla ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

İsrail siyasi tarihindeki en sağcı hükümet

İsrail siyaseti, tarihinin en sağcı hükümetine hazırlanıyor.

İsrail’de, 1 Kasım seçimlerinden zaferle ayrılan Binyamin Netanyahu’nun, seçime aynı ittifakta girdiği dindar ve aşırıcı-ırkçı partilerin de içinde söz sahibi olacağı bir hükümet kurması bekleniyor.

Netanyahu'nun öncülüğündeki sağ blok, aşırı dindar Yahudi partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı, ırkçı ve şiddet yanlısı politikalarıyla bilinen Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.

Bu partilerin yeni yönetimde söz sahibi olacak olması, Filistinliler bir yana, hem İsrail toplumu hem İsrail’in uluslararası arenadaki ortakları tarafından endişeyle izleniyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre, BM'nin 2005'te bölgede kayıt tutmaya başlamasından sonra 2022 yılı, Batı Şeria'da en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, 29 Kasım 2022’ye kadar, 165’i işgal altındaki Batı Şeria’da, 52’si abluka altındaki Gazze’de olmak üzere 217 Filistinli öldürüldü. Bu ölümlerin 48’ini çocuklar oluşturdu.

#İsrail
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