İsrailli Bakan: 'Yahudi olmayan Ukraynalılar İsrail'e gelmeye devam edemeyecek'

İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Şaked, Rusya’nın düzenlediği işgal operasyonu nedeniyle ülkelerinde oluşan çatışma ortamından kaçarak İsrail’e gelen Ukraynalıların yüzde 90'ının Yahudi olmadığı için 'Geri Dönüş Yasası' kapsamında olmadığını belirtti. Durumun 'böyle devam edemeyeceğini' vurgulayan Bakan Şaked, ''Böyle bir giriş oranıyla devam etmek imkansız. Bir politika belirlememiz gerekiyor.'' diye konuştu.

İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Şaked, Rusya’nın düzenlediği işgal operasyonu nedeniyle ülkelerinden kaçarak İsrail’e gelen Ukraynalılar hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail sınırlarına varan Ukraynalıların yüzde 90'ından fazlasının Yahudi olmadığını vurgulayan İçişleri Bakanı Şaked, sığınmacı akını için “Bu böyle devam edemez” ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı çizgideki Bakan Şaked, Rusya'nın harekatından başlamasından beri İsrail'e giriş yapan 2034 Ukrayna vatandaşının yüzde 10'undan azının Yahudi olduğunu, dolayısıyla Yahudilere İsrail'e dönme ve İsrail vatandaşı olma hakkını tanıyan 1950 tarihli Geri Dönüş Yasası kapsamına girmediklerini ifade etti.

İsrail'e girmelerine izin verilecek Ukraynalıların sayısının kısıtlanması gerektiği mesajını veren Şaked, sığınmacı akınının bu hızla devam etmesi halinde ay sonuna dek İsrail'e 15 bin Ukraynalının geleceğini öngörerek, “Böyle bir giriş oranıyla devam etmek imkansız. Bir politika belirlememiz gerekiyor. Büyüklüğüne göre İsrail, Ukrayna sınırındakiler dışında Avrupa'daki herhangi bir devletten daha fazla Ukraynalı getirdi” şeklinde konuştu.