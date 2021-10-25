İsrail'den çirkin çalışma! Müslüman mezarlığına park yapılacak

İsrail yönetimine hizmet veren bir taşeron firmanın çalışanları sabah saatlerinde İsrail polisi korumasında iş makineleriyle Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın doğu surlarının dibinde bulunan Müslüman Yusufiye Mezarlığı'na geldi.

Ekipler daha önceki kazılarda Müslümanlara ait olduğu ifade edilen ve kemiklerin ortaya çıktığı alanda yeniden çalışma başlattı.

Polis eşliğindeki firma çalışanları mezarlığın bir kısmının etrafını demir korkuluklarla kapatmaya başladı.

Bu sırada çalışmalara tepki gösteren Filistinliler, polis tarafından alandan çıkarıldı.

İsrail’e bağlı ekipler 10 Ekim’de Mescid-i Aksa'nın surlarının dibindeki Müslüman mezarlarını tahrip etmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Müslüman Mezarlıklarını Koruma Komisyonu yetkilisi Ahmed ed-Dicani, AA muhabirine, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin alanda park yapmayı hedeflediğini aktarmış ve bu bölgenin Yusufiye Mezarlığı'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamıştı.