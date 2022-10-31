İsrail, seçim günü Filistin'deki kapıları kapatacak
İsrail'de seçimlerin yapılacağı 1 Kasım Salı günü, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki sınır kapıları ile bazı bölgelere giriş çıkış yasaklanacak.
Dünya 31.10.2022, 07:59
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "emniyet teşkilatının tavsiyesi ve ülkenin genel durumuna binaen, Yahudiye ve Samara Bölgesi (Batı Şeria'ya İsrail tarafından verilen isim) ile Gazze'deki sınır kapılarının kapatılmasına karar verildiği" bilgisi paylaşıldı.
Açıklamaya göre, yasak, 1 Kasım gece yarısı başlayıp 2 Kasım gece yarısından önce kaldırılacak.
İsrail'de seçimlerin yapıldığı ve Yahudi bayramlarının kutlandığı dönemlerde Gazze'deki Kerm Ebu Salim ile Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları, Batı Şeria'da ise yerleşim birimlerinden geçen sokaklar giriş çıkışlara kapatılıyor, İsrail'de çalışan Filistinlilerin çalışma izinleri de donduruluyor.
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