İsrail, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk teklif etti
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna konusunda arabuluculuk teklif ettiği açıklandı.
Dünya 27.02.2022, 16:17
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ile Bennett telefonda görüştü.
Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede Putin, Bennett'e "Donbas'taki askeri operasyon" ile ilgili bilgi verdi.
Putin, muhatabına Rus heyetinin, Belarus'un Gomel kentinde bulunduğunu ve Ukraynalı yetkililerle müzakereler için hazır olduğunu aktararak, "Ukrayna tarafının bu konuda tutarlı olmadığını ve bu fırsattan yararlanmadığını" ifade etti.
?Görüşmede Bennett, Putin'e Ukrayna'da askeri eylemlerin durdurulması amacıyla arabuluculuk teklifinde bulundu.
İki taraf, Rusya ve İsrail arasındaki iletişimin çeşitli seviyelerde sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.
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