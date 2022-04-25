İsrail: Lübnan'da bazı hedefler vuruldu
İsrail ordusu, topçu birliklerinin Lübnan'da bazı hedefleri vurduğunu duyurdu.
Dünya 25.04.2022, 06:34
İsrail ordusu, topçu birlikleri tarafından, Lübnan'daki hedeflerin bombalandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada,"Topçu birlikleri, şu anda, Lübnan'daki hedefleri bombalıyor. İsrail topraklarına yönelik ateşlenen roketin atılmasına karşılık olarak o bölgeye ateş açılıyor" denildi.
Açıklamada topçu birliklerinin nereyi vurduğuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
İsrail ordusu, gece yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarından ülkenin kuzeyine bir roket atıldığının gözlendiğini ve roketin açık alana düştüğünü belirtmişti.
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