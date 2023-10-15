İsrail istedi, Facebook kapattı

Meta, Facebook'taki en büyük Filistin sayfası olan 'Quds News Network' hesabını kapattı. Haber sitesi, gerçekleşen bu durumu X üzerinden duyurarak Meta'nın bu tutumunu eleştirdi.

İsrail ve Gazze Şeridi arasında devam eden çatışmaların ortasında Meta, Filistin'in en büyük haber sayfasını Facebook'tan kaldırdı.

Quds News Network (QNN), eski adıyla Twitter olarak bilinen X'te Arapça ve İngilizce haber sayfalarının Facebook'tan kaldırıldığını bildirdi ve bu eylemi "İsrail işgal hükümetiyle tam bir uyum" olarak nitelendirdi.

10 MİLYON TAKİPÇİSİ BULUNUYORDU

Facebook'ta 10 milyon takipçisi olduğunu iddia eden QNN, Meta'nın İsrail'in Quds News Network'ü kaldırma talebine boyun eğdiğini ileri sürdü ve bu hareketi İsrail'in talepleri lehine açık bir önyargı örneği olarak nitelendirdi.

QNN yaptığı açıklamada, Meta'nın tanımlanmış medya standartlarına uymasına rağmen, Facebook'un ana şirketinin daha önce gönderileri sildiğini, uyarılar yayınladığını ve haber ağına kısıtlamalar getirdiğini ortaya koydu.

ON YILI AŞKIN SÜREDİR HİZMET VERİYORDU

On yılı aşkın bir süredir çeşitli sosyal medya platformlarında faaliyet gösteren QNN, Filistinli direniş hareketi Hamas'ın eylemlerine karşılık olarak İsrail tarafından başlatılan son çatışmalar sırasında popülerliğini artırdı.

İSRAİL'İN GİZLENMEK İSTENEN SUÇU: 2.260 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışmalar, 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı yoğun nüfuslu bir yerleşim bölgesi olan Gazze'de 2.260'tan fazla can kaybına ve binlerce yaralanmaya neden oldu.

QNN, Meta'nın sayfasını silme kararını düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlali olarak kınadı ve Filistinlilerin Gazze'deki olayları küresel bir izleyici kitlesine aktarma ve haber yapma haklarından mahrum bırakıldığını savundu.

SKANDALI X ÜZERİNDEN DUYURDULAR

Filistin'in haber sayfası olan Quds News Network, Facebook hesabının Meta tarafından kapatıldığını X üzerinden duyurdu. Paylaşılan gönderide şu ifadelere yer verildi;

"Quds News Network, Meta'nın İsrail işgal hükümetiyle tam bir uyum içinde olmasını ve Filistin içeriğini sürekli olarak hedef almasını ve kısıtlamasını kınamaktadır.

Bu durum, 10 milyonu aşkın takipçisiyle Filistin'in en büyük haber sayfası olan Quds News Network'ün Facebook'taki İngilizce ve Arapça sayfalarının kaldırılmasıyla sonuçlandı. Ağ, on yılı aşkın bir süredir çeşitli sosyal medya platformlarında hem Arapça hem de İngilizce olarak faaliyet göstermektedir.

İsrail'in Gazze'ye saldırısının ilk günlerinde Meta, Meta'nın tanımlanmış medya standartlarına tamamen uymasına rağmen, Filistinlilerin paylaşımlarını kasıtlı olarak kaldırmış, Quds News Network de dahil olmak üzere Filistin sayfalarına hem Arapça hem de İngilizce uyarılar ve kısıtlamalar getirmiştir.

Bu bağlamda, Quds Network Ağı aşağıdaki hususları ileri sürmektedir:

- Quds News Network sayfalarının kaldırılması, Meta'nın İsrail hükümetinin talepleri doğrultusunda açık bir taraf tutması, düşünce ve ifade özgürlüğünü bastırması ve Filistinlilerin olayları dünyaya aktarma ve haber yapma hakkını hedef almasıdır.

- Filistin içeriğine yönelik zulmü, hakim önyargıyı ve İsrail işgalinin yanında durmayı reddediyoruz. Filistinlilerin seslerini yüksek ve net bir şekilde duyurma ve mesajlarını medya aracılığıyla iletme haklarını teyit ediyoruz.

- İsrail işgalinin gerçekleştirdiği insan hakları ihlalleri ve tüm uluslararası standart ve yasaları çiğnemesinin ortasında Filistin anlatısını aktarmak için Filistin halkıyla geniş bir Arap ve uluslararası dayanışma kampanyası çağrısında bulunuyoruz.

- Quds Network Ağı, medya mesajında bağımsızlığını, etik bağlılığını ve profesyonelliğini vurgular. Çalışmalarına devam edecek ve mevcut tüm platformlar ve araçlar aracılığıyla gerçeği aktaracaktır."