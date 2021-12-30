İsrail'in planları sızdı! İran'a 3 milyar dolarlık saldırı

İsrail ordusu, İran hedeflerini vurmak için birkaç senaryo hazırladı, ancak hükümet bu tür eylemlerin sonuçlarının veya Tahran'ın nükleer programı üzerindeki etkilerinin tahmin edilmesinin zor olduğu konusunda uyarıldı.

Rapor, İsrail merkezli Haaretz tarafından dün yayınlandı.

Raporda yer alan bilgilere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) İran'a olası bir saldırıya hazırlanmak için yaklaşık dokuz milyar şekel (2,9 milyar dolar) tahsis edildi.

Bu amaçla, IDF'nin son aylarda gelişmiş silahlar edindiği, hava kuvvetleri eğitim tatbikatları düzenlediği ve yeni saldırı hedefleri seçtiği bildirildi.

İsrail hükümetine İran uyarısı

Rapora göre, askeri yetkililer hükümete IDF'nin onay alır almaz saldırıya hazır olduğunu söylediler.

Ancak Lübnan'da Hizbullah'la veya Gazze'de Hamas'la patlak veren savaşın da dahil olduğu bir dizi potansiyel sonuç ortaya çıkarıldı.

Ek olarak IDF, İran'ın son yıllarda hava savunma düzenini genişlettiğini ve bunun da gelen hava saldırılarını karmaşıklaştıracağını kaydetti.

Ayrıca Tahran'ın uzun menzilli füze cephaneliğini İsrail'in herhangi bir noktasını kolaylıkla vurabileceği noktaya kadar artırdığı iddia edildi.