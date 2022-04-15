İsrail güçleri Mescid-i Aksa'yı birbirine kattı
İsrail güçleri ile Mescid-i Aksa'daki Filistinli gençler arasında sabah 6.30 sıralarında çatışma çıktı. Filistin Kızılayı, çatışmalarda 152 kişinin yaralandığını duyurdu.
Filistinliler ile baskın düzenleyen İsrail güçleri arasında çatışma çıktı.
İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz ,ses bombası ve coplarla müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu.
Filistin medyasına göre, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya saldırısında bir çok kişi yaralandı.
Filistin Kızılayı da 152 kişinin yaralandığını, Kudüs'teki tüm ambulans ekiplerinin uyarıldığını duyurdu.
Görgü tanıkları, çok sayıda İsrail askerinin Mescid-i Aksa yakınlarındaki binaların çatılarına tırmandığına dikkat çekti.
İsrail polisinin sabah saatlerinde baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'nın kapıları, ramazan ayının ikinci cuma namazı için cemaate açıldı.
Sabah namazından sonra taş atan gençlere müdahale eden İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da onlarca Filistinliyi gözaltına alma görüntüleri sosyal medyada yer aldı.
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