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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da farklı noktalara baskınlar düzenledi. İsrail askerlerinin açtığı ateşler sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti, 5'i hayati tehlikede en az 22 Filistinli yaralandı.

Dünya 25.10.2022, 07:23 25.10.2022, 08:37
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 4 kişinin Nablus'ta, bir kişinin ise Ramallah'taki baskınlarda açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin resmi televizyonundan verilen bilgide ise Nablus'ta bir İsrail gücünün olduğunun fark edilmesinin ardından iki taraf arasında karşılıklı ateş açıldığı ve belirtilen yaralılar arasında Filistin güvenlik güçlerine bağlı unsurların olduğuna kaydedildi.

Haberde, Filistinlilere ait bir aracın isabet alması sebebiyle şehitlerin cesetlerinin yanmış olduğuna dikkat çekildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail askeri kuvvetlerinden büyük bir güç çeşitli noktalardan Nablus kentine giriş yaptı, bölgedeki bir eve baskın düzenledikleri sırada Nablus'ta silah ve patlama sesleri duyuldu.

Nablus 12 Ekim'de kuşatma altına alınmıştı

Nebi Salih bölgesinde İsrail'in askeri operasyonlarını protesto eden Filistinlilerin yürüyüşüne İsrail askerleri tarafından yapılan müdahalede gerçek ve plastik mermiler kullanıldı, göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Müdahaleye karşı Filistinli gençler ise taş ve boş şişelerle karşılık verdi.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin şu an Nablus bölgesinde çalışma yaptığı kaydedildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi "Shavei Shomron" yakınlarında 11 Ekim'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüştü. Saldırıyı, kendilerini "Aslanların İni" şeklinde adlandıran Filistinli bir grup üstlenmişti. Olayın ardından İsrail askerleri, 12 Ekim'de Nablus'u kuşatma altına almıştı.

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