İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.
Dünya 28.08.2022, 15:08
Cenin'deki İbn-i Sina Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail kurşunlarıyla yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, olaylar sırasında gerçek ve kauçuk kaplı mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
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