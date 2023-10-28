İsrail Gazze'ye saldırılarının şiddetini artırdı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor. Gazze'ye karadan bombardıman artarken, zırhlıların hareketliliğinde de artış yaşanıyor.

Gazze’nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, bu akşam bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı.

İsrail ordusu, ilk olarak akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi’ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Obüs saldırılarının ardından İsrail ordusu, Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze’nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı.

İsrail’in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze’de gökyüzünü sık sık atılan bombaların ateşi aydınlattı.

İsrail hava araçları yaklaşık bir saat boyunca bölgeye arka arkaya bombalar bıraktı.

Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail’in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim’den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor.

İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.

GAZZE ŞERİDİ SINIRINDA YOĞUN HAREKETLİLİK

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yoğun askeri hareketliliğe girişirken, karadan ve havadan bombardımanını artırdı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'yle sınırında bulunan Sderot kentindeki AA muhabiri, İsrail ordusunun Gazze'ye karadan bombardımanını artırdığını, zırhlıların hareketliliğinde artış yaşandığını bildirdi.

İsrail ordusu ayrıca bölgeye sürekli aydınlatma fişekleri atıyor. İsrail ordusunun akşam saatlerinde yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde güçlü patlaması sesleri duyuluyor.

GAZZE'DE İLETİŞİM HATLARI KESİLDİ

Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi ile iletişimin kesildiği bildirildi.

Filistin telekomünikasyon şirketi "Jawwal", sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu.

Paylaşımda, İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtildi.

Iştiyye: İletişim ve internetin kesilmesinin amacı, Filistin halkına yönelik katliamlar işlemektir

Filistin Başbakanı Iştiyye, "Gazze Şeridi'yle iletişim ve internetin kesilmesinin amacı, Filistin halkına yönelik katliamlar işlemektir." dedi.

BM KOORDİNATÖRÜ HASTİNGS: GAZZE'NİN DIŞ DÜNYA İLE BAĞLANTISI KESİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, "Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı." ifadesini kullandı.

Hastings, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'nin yoğun bombardıman nedeniyle dış dünya ile bağlantısının kesildiğini belirten Hastings, şunları kaydetti:

"Hastane hizmetleri ve insani yardım operasyonları iletişim, enerji, yiyecek, su ve ilaçlar olmadan devam edemez. Sağlık çalışanları, gazeteciler ve BM personeli de dahil sivillerin güvenliği ciddi risk altında. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı."

UNICEF İcra Direktörü Russell, "Gazze'deki bir milyon çocuğun tarifsiz bir dehşet gecesi daha yaşayacak olmaları konusunda son derece endişeliyim." dedi.

Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada ise "Elektrik kesintisi nedeniyle Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi. Filistin Kızılayının acil tıbbi hizmetler sağlamaya devam edememesinden endişe duyuyoruz." denildi.

FİLİSTİN KIZILAYI: GAZZE'DEKİ EKİPLERİMİZLE İLETİŞİM TAMAMEN KESİLDİ

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal yetkililerinin sabit hatları, cep telefonlarını ve internet iletişim ağlarını tamamen kesmesi nedeniyle Gazze'de çalışan tüm ekiplerimizle iletişim tamamen koptu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kesinti nedeniyle ambulans hizmetlerinin sağlanamaması konusunda derin endişe duyulduğu kaydedildi.

"Bu adım, işgalcilerin, Gazze'yi dış dünyadan izole ederken savaş suçları işlemeye devam edeceği anlamına geliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası topluma, savunmasız sivillere, sağlık ekiplerine acil koruma sağlanması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

İLETİŞİMİN KESİLMESİ KATLİAMLARIN ARTACAĞININ HABERCİSİ

Hamas, Gazze Şeridi'nde iletişimin kesilmesi, karadan, denizden ve havadan bombardımanın artmasının, "İşgalci İsrail’in basının ve dünyanın gözünden uzakta katliam yapma niyetinin habercisi" olduğunu duyurdu.

Hamas, İsrail’in abluka altındaki Gazze'de akşam saatlerinden itibaren bombardımanını artırmasıyla eş zamanlı Gazze genelinde internet ve iletişimin kesilmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin kesilmesi, yerleşim yerlerine karadan, denizden ve havadan bombardımanın giderek artırılması, işgalci İsrail’in, basının ve dünyanın gözünden uzakta daha fazla katliam yapma niyetinin işaretini vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Gazze’de gerçekleşen "korkunç katliamların ve yansımalarının tüm sorumluluğunun, "İsrail’de ve onu destekleyen Washington ve diğer Batı başkentlerinde olduğu" ifade edildi.

HAMAS, İSRAİL'İN ŞİFA HASTANESİ'NE İLİŞKİN İDDİALARINI REDDETTİ

Hamas, İsrail'in binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin "terör faaliyetlerinde kullanıldığı" iddiasını reddederek, saldırıların durdurulması için Birleşmiş Milletler (BM) ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırdı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Hamas'ın Şifa Hastanesi'ni askeri amaçlarla kullandığı yönündeki açıklamaları asılsız iddialardır, bunları kesinlikle reddediyor ve hastanenin hedef alınmasına zemin hazırladığı konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hastanenin kesinlikle askeri amaçlarla kullanılmadığı ve bünyesinde Hamas yöneticilerinden kimsenin bulunmadığı vurguladığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in sağlık sistemini bombalama ve yok etme çılgınlığını, halkımıza yönelik saldırganlığını ve insanlığı utandıran bu suçlarını durdurmak için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz."

İsrail'in söylemlerinin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanması suçunu doğruladığını ve bu yönde daha önceki iddialarını yalanladığı belirtilen açıklamada, "İşgal ordusunun açıklamalarında yer alan bu asılsız iddialar, suç ve tehlikeli iddialar olup, binlerce hasta ve yaralının bulunduğu, 40 binden fazla kişinin barındığı merkez hastanenin hedef alınmasına zemin hazırlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'İN ŞİFA HASTANESİ'NE YÖNELİK TEHDİDİ

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik tehdidinin binlerce hasta ve yaralı için idam cezası anlamına geleceğini belirtti.

İsrail ordusunun, binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi'ni "terör faaliyetlerinde" kullanıldığı iddiasıyla hedef göstermesinin ardından Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, hastanenin acil servis binasında basın toplantısı düzenledi.

Maruf, "İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik tehdidi, yalnızca binlerce hasta ve yaralı için değil, gelecek günlerde işgalin hedefi olup getirilen her yaralı ve hasta için de idam cezası anlamına gelir." dedi.

İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddiaları ve grafiklerinin düzmece ve küçük bir çocuğun dahi inanmayacağı yalanlardan ibaret olduğunu söyleyen Maruf, şunları kaydetti:

"Onların hastalıklı hayal güçlerinin, binlerce sağlık personeli, hasta ve on binlerce yerinden edilmiş kişinin bulunduğu Gazze'deki en büyük sağlık kompleksini tehdit etme noktasına ulaşmasını beklemiyorduk."

Filistinli yetkili, "İsrail'in Şifa Hastanesi ile ilgili düzmece grafikler hazırladığı tüm mekanlar, hastalar, yaralılar, sağlık personeli ve yerinden edilmiş kişilerle dolu sağlık tesisleridir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in söz konusu iddialarının, "Filistin halkına yönelik Holokost'un başladığı günden bu yana işgalcilerin dillendirdiği küstahça tehditler ve yalanlar" olduğunu vurgulayan Maruf, İsrail ordusunun hastanede veya çevresinde tek bir Hamas yetkilisini dahi öldürdüğünü duyurmamasının, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığının açık delili olduğuna dikkati çekti.

BM'DEN ULUSLARARASI HUKUK UYARISI

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesini hedef göstermesiyle ilgili "Sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, "Dünya Sağlık Örgütü, Şifa Hastanesini Gazze'deki en büyük sağlık tesislerinden biri ilan etti. Hastanenin yaralı siviller, kanser hastaları ve bebeklerle dolu olduğu, hatta insanların hastanenin bahçesi ve merdivenlerine taştığı görülüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hastanenin Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını iddia eden görseller paylaştı. Hastaneye yönelik saldırı ihtimali hakkında bilginiz var mı? Varsa ne tür önlemler alıyorsunuz? İsrail ordusuna bir çağrınız var mı?" sorularını yanıtladı.

Söz konusu sağlık tesisinin BM tarafından yönetilen bir hastane olmadığını vurgulayan Dujarric, İsrail'in iddialarını teyit etme durumu olmadığını dile getirdi.

Dujarric, "Daha önce de çok kez ifade ettiğimiz gibi, sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır." dedi.

"Hayatını kaybeden Filistinlilere ilişkin rakamların gerçek olmadığına dair gösterge yok"

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiğinden emin olduğunu ancak Filistinlilerin bu konuda açıkladığı rakamlara güvenmediğine ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine , BM'nin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerini kullandığını, sahada ise 13 bin BM personeli bulunduğunu belirtti.

Dujarric, "Sahada ne olup bittiğine dair gerçekçi bir durum değerlendirmemiz olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Hayatını kaybeden Filistinlilere ilişkin rakamların gerçek olmadığına dair bir gösterge yok." diyen Dujarric, BM'nin tam olarak rakamları teyit etme imkanı bulunmadığına ancak BM'ye bağlı sağlık tesisleri ve sığınaklara bakıldığında, durumun ciddiyetinin açıklık kazandığına işaret etti.

SON 24 SAATTE 14 BM ÇALIŞANI KATLEDİLDİ

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son 24 saatte 14 çalışanının daha öldürüldüğünü bildirdi.

UNRWA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Ajans çalışanlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Son 24 saat içinde 14 UNRWA personeli daha öldürüldü ve 7 Ekim'den bu yana öldürülen toplam personel sayısı 53'e ulaştı." ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 640 bin yerinden edilmiş Filistinlinin 150 UNRWA tesisinde barındığı aktarılan açıklamada, kötü koşulların tesislerdeki insanların sağlık durumunu kötüleştirdiği vurgulandı.

Açıklamada, insani malzemelerin bulunduğu mevcut stokların tükenmekte olduğu ifade edilerek hayati önem taşıyan insani yardım hizmetlerinin durma noktasına gelmesi nedeniyle en acil ihtiyaçlardan birinin yakıt olduğu belirtildi.

SAFEDİ: İSRAİL GAZZE'YE KARA SAVAŞI BAŞLATTI

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşı başlattığını" belirterek, savaşın "gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felakete" yol açacağını söyledi.

Safedi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı. Gazze Şeridi’ne yönelik kara savaşının sonucu, gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felaket olacaktır." ifadelerini kullandı.

Arap ülkelerinin Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunduğu tasarının oylanacağını belirten Safedi, "Bu karara karşı oy vermek bu anlamsız savaşı kabul etmektir. Milyonlar her oyu izleyecek. Tarih yargılayacak." şeklinde açıklamada bulundu.

Safedi, İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşın "bölgeyi uçuruma sürüklediğini" vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla "dünyanın felakete dur demesi" çağrısı yaptı.

İSRAİL ORDUSU: OPERASYONLAR GENİŞLEYECEK

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını artırdığını ve bu gece kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki hava saldırılarını artırdıklarını ve İsrail Hava Kuvvetlerinin "Gazze'deki yer altı hedeflerine geniş çapta saldırılar düzenlediğini" açıkladı.

Hagari, ordunun son birkaç gündür sürdürdüğü kara operasyonlarını devam ettirdiğini aktararak, "Kara kuvvetleri bu gece kara operasyonlarını genişletecek." dedi.

İsrailli Sözcü Hagari ayrıca kuzey sınırındaki İsrail ordu kuvvetlerinin yüksek alarm durumunda olduğunu dile getirdi.

Hagari'nin açıklaması, İsrail Hava Kuvvetleri'nin son saatlerde Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı geldi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor.

Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail’in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim’den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor.

İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: GAZZE'DEKİ PERSONELİMİZLE BAĞLANTIMIZI KAYBETTİK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki personelleriyle bağlantılarını kaybettiklerini bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'deki personelimiz, sağlık tesisleri, sağlık çalışanları ve sahadaki diğer insani yardım ortaklarımızla bağlantımızı kaybettik." ifadesini kullanan Ghebreyesus, bu kuşatmanın, çalışanların güvenliği ve savunmasız hastaların acil sağlık riskleri konusunda endişe verici olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, paylaşımında, "Tüm sivillerin derhal korunmasını ve insani yardımın tam olarak sağlanmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.