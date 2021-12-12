İsrail Başbakanı Birleşik Arap Emirlikleri'nde

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Naftali Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmek üzere bugün Abu Dabi'ye gidiyor.

Bennett'in yarın Veliaht Prens ile görüşmesi planlanıyor.

Görüşmede, "iki ülkenin refahını, istikrarını güçlendirmeye katkı yapacak ekonomik ve bölgesel başlıklarda ilişkileri ilerletme konularının" ele alınacağı bilgisi verildi.

İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Gerçekleştirilecek bu ziyaret, bir İsrail Başbakanı'nın BAE'ye düzenlediği ilk resmi ziyaret olarak tarihe geçecek.