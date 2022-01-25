İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, Filistinli Fehmi Hamed'in kronik hastalıkları olduğu ve baskın sırasında yoğun gaza maruz kaldığı ifade edildi.

Hamed'in evine isabet eden yoğun göz yaşartıcı gaz bombasından etkilendiği ve hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kalendiya Basın merkezinden yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin, baskın sırasında bölge halkını plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla hedef aldığı dile getirildi.

Hamed'in, 2002'de öldürülen Halid Hamed'in kardeşi olduğu ve bu vefatla birlikte 1967'den bu yana kampta öldürülen kişi sayısının 85'e yükseldiği bilgisine yer verildi.

Filistin Kızılayından daha önce yapılan açıklamada, Kalendiya mülteci kampında yaşanan olaylarda 2'si sahadaki ilk yardım ekiplerinden olmak üzere 6 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı belirtilmişti.