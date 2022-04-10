İsrail askerleri Batı Şeria'da ateş açtı: 1 yaralı
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında Filistinli bir kadını yaraladı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan 40 yaşlarındaki kadın Beytüllahim'deki devlet hastanesinde tedaviye alındı.
Görgü tanıkları, olayın Beytüllahim'in batısındaki Husen beldesinde yaşandığını aktardı.
İsrail basınında ise Filistinli bir kadının askerlerin bulunduğu noktaya ilerlediği, "dur" çağrılarına uymadığı, ardından askerlerin kadına ateş açtığı haberi yer aldı.
İsrail'de son 3 haftada 4 silahlı saldırı düzenlenmiş, olaylarda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu saldırıların ardından Batı Şeria'daki operasyonlarını artırmıştı. İsrail ordusunun Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda en az 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.
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