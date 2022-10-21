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İsrail askerleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı yerlerinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 7 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı, 99 kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Dünya 21.10.2022, 07:08 21.10.2022, 07:50
İsrail askerleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

Ramallah'ın kuzeyindeki Beyt Eyl Kontrol Noktası, Kudüs'ün doğusu, Nablus'un batısı, Kalkilya'nın doğusu ve El Halil ilinin farklı yerlerinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gerçek mermiyle karnından ağır yaralanan bir Filistinlinin Filistin Tıp Kompleksi'ne ulaştığı ve yaralının ameliyata alındığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, gerçek mermiyle karnından ağır yaralanan diğer bir Filistinlinin de El Halil kentindeki El-Ehli Hastanesi'ne getirildiği aktarıldı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da ekiplerinin, gerçek mermilerle bacaklarından yaralanan iki kişiyi Filistin Tıp Kompleksi'ne naklettiği ifade edildi.

Açıklamada, kızılay ekiplerinin, El Halil'deki Bab ez-Zaviye'de bacağından yaralanan 18 yaşından küçük bir çocuk ile bacağına plastik mermi isabet eden genç bir çocuğa tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kızılay ekiplerinin ayrıca olaylarda gazdan etkilenen 99 kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA da Beytüllahim'in kuzey girişinde İsrail ordusuyla Filistinliler arasında çıkan olaylar sırasında 16 yaşındaki bir çocuğun gerçek mermiyle ayağından, 17 yaşındaki bir çocuğun ise gerçek mermiyle karnından yaralandığını duyurdu.

İsrail polisi tarafından 11 gün boyunca aranan Filistinli Udey Temimi'nin dün akşam işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Maale Adumim yasa dışı Yahudi yerleşim birimi girişinde öldürülmesini protesto için bugün Batı Şeria ve Kudüs'te greve gidilmişti ve buralarda hayat felç olmuştu.

İsrail 8 Ekim'den bu yana arıyordu

Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında 8 Ekim Cumartesi akşamı İsrail güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail polisi ölmüş, biri ağır iki polis yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırının şüphelisi olduğu iddia edilen Udey Temimi'nin Şuafat Mülteci Kampı'na saklandığını savunarak, yaklaşık 150 bin Filistinlinin yaşadığı kampı ve çevre mahallelerini 5 gün boyunca kuşatma altına almıştı.

İsrail güvenlik birimleri, 8 Ekim'den itibaren Temimi'yi yakalamak için insan avı başlatmış, onlarca Filistinliyi gözaltına almış Doğu Kudüs'te kontrol noktaları kurmuş, kentin üzerinde insansız hava araçları uçurmuştu.

Şuafat Mülteci Kampı'nın giriş-çıkışlarını kapatan İsrail güçleri, kampa sık sık baskınlar düzenleyerek, sokakları savaş alanına çevirmişti.

İsrail ordusunun on binlerce Filistinlinin yaşadığı kampa uyguladığı abluka günlük hayatı felç ederken, kamp sakinleri "toplu cezalandırma" olarak niteledikleri kuşatmaya karşı protestolar düzenlemişti.

Doğu Kudüs başta olmak üzere Filistin genelinde halk, Şuafat'taki Filistinlilerle dayanışma amacıyla gösteriler düzenlemiş, çok sayıda kentte grev ilan edilerek, iş yerleri kapatılmış, okullarda eğitime ara verilmişti.

İsrail polisi, dün yaptığı açıklamada, silahlı saldırı gerekçesiyle 8 Ekim'den bu yana aradığı Udey Temimi'nin, yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Maale Adumim girişinde düzenlediği bir başka saldırı sırasında etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

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