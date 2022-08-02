İspanyol Ulusal Araştırma Konseyine siber saldırı
İspanya Bilim Bakanlığı, İspanyol Ulusal Araştırma Konseyinin (SNRC) siber saldırıya uğradığını duyurdu.
Dünya 02.08.2022, 22:28
Açıklamada, SNRC'ye yapılan siber saldırının arkasında "Rusya bağlantılı siber grupların" olduğundan şüphelenildiği kaydedildi.
Saldırının 16-17 Temmuz'da gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, siber güvenlik uzmanları tarafından yapılan incelemede hiçbir hassas veya gizli bilginin ele geçirilmediği aktarıldı.
Açıklamada, SNRC'ye yapılan siber saldırının ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'ne karşı gerçekleştirilen saldırılarla benzer olduğu vurgulandı.
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