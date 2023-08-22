İslam düşmanına meydan dayağı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar gerçekleştiren Irak asıllı Salwan Momika'ya meydan dayağı çekildi. Boks eldiveni giymiş bir kişi Momika'ya yumruk ve tekmeler attı. Peş peşe darbeler alan İslam düşmanı Momika karşılık veremezken, kendisini tabelayla savunmaya çalıştı.

İsveç'te İslam düşmanı Salwan Momika'nın Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıları bitmiyor.

Son saldırısını geçtiğimiz günlerde İsveç'te İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştiren Irak asıllı Momika'ya İsveç hükümetinden göstermelik tepkiler gelirken ülkedeki Müslümanlar ise tepkilerini eyleme döktü.

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldıran Momika'ya meydan dayağı çekildi. İslam düşmanı Momika'ya, boks eldiveni giymiş bir kişi yumruk ve tekmeler attı.

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde Momika'nın peş peşe aldığı darbelere karşılık veremediği görülürken, kendisini bir işletmenin reklam tabelasıyla savunmaya çalıştı.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.