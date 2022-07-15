banner38

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin cenazesi dualarla toprağa verildi

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin cenazesi İskeçe'deki Aşağı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Dünya 15.07.2022, 23:15
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin cenazesi dualarla toprağa verildi

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün 57 yaşında vefat eden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, son yolculuğuna uğurlandı.

İskeçe Sünne Mahallesi'ndeki evinin önünde toplanan binlerce kişiyle Mete için dua edildi, helallik alındı.

Mete'nin tabutu, binlerce Batı Trakyalı Türk'ün eşliğinde omuzlar üzerinde taşınarak 2007'den beri görev yaptığı İskeçe Müftülüğüne getirildi.

Mete'yi son yolculuğuna uğurlamak üzere İskeçe'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmada, kendisini uzun yıllardır tanıdığını belirterek, Mete'nin Batı Trakyalı Türk azınlık için verdiği hizmetleri anlattı.

Mete'nin naaşı, Müftülükteki merasimin ardından omuzlarda taşınarak İskeçe'deki Aşağı Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze törenine Mete'nin ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Şentop, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve beraberindeki heyet, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, protokol üyeleri ve binlerce Batı Trakyalı Türk katıldı.

Şentop, mezarlıkta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve taziyelerini iletti.

Mete'nin Batı Trakyalı Türk azınlık için çok sayıda hizmetinin bulunduğunu belirten Şentop, "Buradaki o büyük kalabalık, kendisinin hüsnühaline, Müslümanlığına, şuurlu bir dava adamı oluşuna şehadet ediyor. Biz de şahit olduk. Hep ölünceye kadar da bu şehadetimizi muhafaza edeceğiz." dedi.

Şentop, Türkiye'nin, Batı Trakyalı Türk azınlığın durumunu ve sorunlarını da yakından takip ettiğini vurguladı.

Cenaze namazını kıldıran Erbaş da törendeki büyük kalabalığa dikkati çekerek, "Bizler de musallaya gelip böyle namazımız kılındığında, namazımızın kalabalık cemaatlerle kılınmasını Rabb'im nasip eylesin." diye konuştu.

Mete'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

15 yıldır İskeçe Müftüsü olarak görev yapıyordu

Mete, 1965'te İskeçe'ye bağlı Yassıören köyünde dünyaya geldi.

İlköğrenimini Türkiye'de İstanbul Gaziosmanpaşa Bekirsami Dede İlkokulunda tamamlayan Mete, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesini bitirdi.

Mete, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eğitiminin ardından 1991'de Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesinden mezun oldu.

Yükseköğrenimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Mete, Batı Trakya'ya dönerek İskeçe Müftülüğü çatısı altında vaizlik ve Kur'an Kursu öğretmenliği görevlerinde bulundu.

Mete, 2000-2007 döneminde kendi köyü Yassıören'de imam olarak görev yaptı.

2007'de İskeçe Müftüsü seçilen Mete, Türk Azınlığı Vaaz ve İrşat Heyeti Asbaşkanı olarak da hizmet verdi.

Mete, evli ve üç çocuk babasıydı.

Kaynak: AA
#İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete #cenaze
Yorumlar (0)
banner35
25
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23