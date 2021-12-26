İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın 3 görevlisini gözaltına aldı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkilileri, yaptıkları açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki görevlilere uygunsuz sözler sarf ederek onları provoke ettiğini aktardı.

Bunun üzerine polisler ile görevliler arasında tartışma yaşandığı ve İsrail polisinin Harem-i Şerif koruması Luey Ebu Sad'ı gözaltına almak için Kubbet'us Sahra'yı kuşattığı kaydedildi.

İsrail polisinin, kuşatmadan bir süre sonra Ebu Sad'ın yanı sıra Harem-i Şerif koruması Helil et-Terhuni ile Harem-i Şerif temizlik departmanı görevlisi Raid Zuğayir'i de Mescid-i Aksa'da gözaltına aldığı belirtildi.

Harem-i Şerif'in içinde karakolu bulunan ve Mescid-i Aksa'nın kapılarında konuşlu olan İsrail polisleri, Aksa'ya giriş-çıkışlarda sık sık Filistinlilere zorluk yaşatırken, içeride de Harem-i Şerif görevlilerine çeşitli engeller çıkarıyor.