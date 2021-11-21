İşgalci İsrail 1 Filistinliyi öldürdü
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te "silahlı saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle ateş açtığı bir Filistinliyi öldürdü.
Dünya 21.11.2021, 17:05
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Eski Şehir bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda yaralanan iki sivilin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, iki polisin de hafif yaralandığı aktarıldı.
Saldırganın etkisiz hale getirildiği ve bölgeye takviye kuvvet gönderildiği kaydedildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, yaralı sivillerden biri hayatını kaybetti. İsrail basınından Kanal 12 de ölen kişinin Yahudi yerleşimci olduğunu duyurdu.
Basında çıkan haberlerde, ateş açan kişinin Filistinli olduğu ve olay yerinde öldürüldüğü belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın ve Eski Şehir'in tüm kapılarını giriş ve çıkışlara kapattı.
Kaynak: AA
15
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Alanyaspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|12
|23
|5. Karagümrük
|13
|22
|6. Başakşehir
|13
|21
|7. Galatasaray
|12
|21
|8. Beşiktaş
|13
|20
|9. Fenerbahçe
|12
|20
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|12
|9
|19. Kasımpaşa
|13
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Menemenspor
|12
|14
|13. Gençlerbirliği
|12
|14
|14. Boluspor
|12
|13
|15. Denizlispor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Man City
|11
|23
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. M. United
|12
|17
|8. Brighton
|12
|17
|9. Crystal Palace
|12
|16
|10. Tottenham
|11
|16
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|11
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|13
|28
|2. Real Sociedad
|13
|28
|3. Real Madrid
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Barcelona
|13
|20
|7. Rayo Vallecano
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|14
|7
|20. Getafe
|13
|6