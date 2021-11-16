banner38

İş adamlarından Bakü’ye çıkarma

Uluslararası İş Forumu’nun 25’inci toplantısı Karabağ zaferinin birinci yıldönümü vesilesiyle Azerbaycan’da yapıldı. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye-Azerbaycan arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Dünya 16.11.2021, 10:31
İş adamlarından Bakü’ye çıkarma

Uluslararası İş Forumu (International Business Forum) IBF’nin 25’inci toplantısı Azerbaycan’da gerçekleştirildi. 28 ülkeden katılımcının bir araya geldiği Bakü Convention Center’deki foruma 450’si Türkiye’den olmak üzere bin 100 iş adamı katıldı. Bakü buluşması, Karabağ Zaferi’nin birinci yıldönümünü geçtiğimiz günlerde kutlayan Azerbaycan’a büyük moral oldu. “Asya’nın incisi Azerbaycan” konseptiyle düzenlenen foruma 28 ülkeden katılım sağlayan iş adamları; hem ticari bağlantılar yaptı hem de Azerbaycan’daki yatırım imkanlarını araştırdı.

YENİ YATIRIM FIRSATLARI

Toplantı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen IBF Başkanı Erol Yarar ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, forum hakkında bilgi verdi. Yarar, forumu 25’inci yıl dolayısıyla Lahor’da yapma düşünceleri olduğunu ancak Karabağ Zaferi sebebiyle bu yıl Azerbaycan’da düzenlemeyi kararlaştırdıklarını belirtti. Azerbaycan’daki yatırım imkanlarını vurgulayan Yarar; turizm, sağlık ve tarımda büyük fırsatlar olduğunu belirtti.

TDT KARARI ANLAMLI

Yarar, Nahçivan koridorunun açılmasıyla Azerbaycan’ın Asya-Avrupa arasındaki stratejik öneminin arttığını söyledi. İstanbul’da duyurulan Türk Devletleri Topluluğu (TDT) kararına dikkat çeken Yarar, “Bu siyasi iradenin ardından böyle büyük bir iş forumu düzenlemememiz anlamlı oldu” dedi. Yarar, kongredeki konuşmasında ise yatırım alanlarına dikkat çekerek şunları kaydetti: “Türkiye’nin tarım, turizm ve sağlık sektörlerindeki deneyimini Azerbaycan’a sunmak istiyoruz. Hidrojene ortak yatırım yapabiliriz. Kaynağı ise doğal gaz ve sudur. Türkiye Azerbaycan arasında hidrojen araştırma enstitüsü kurulmalı ve geciktirilmeden yapılmalı.”

İş bağlantılarıyla dönmek istiyoruz

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise Bakü’deki IBF forumuna kalabalık bir heyetle geldiklerini söyledi. 48 ilden MÜSİAD üyesi iş adamlarının toplantıya katıldığını belirten Asmalı, “İkili ticaretimizi ilk etapta 10 milyar dolara, ardından da 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. İş adamlarımız iş yapma imkanlarını araştıracak ve ikili görüşmelerle önemli bağlantılar kurma fırsatı bulacaklar. Bu avantajdan yararlanarak yeni iş birliklerini yeniden analiz edeceğiz” dedi.

Karabağ’ı hızlıca imar ediyoruz

Forumun açılışında konuşan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, “Karabağ zaferinin ve geçen hafta İstanbul’da düzenlenen Türk Devletleri Topluluğu’nun duyurulmasının ardından bu toplantının burada yapılması çok önemlidir. Karabağ’daki iş ve yatırım imkanları hakkında bilgi veren Cabbarov, Fuzuli Havalimanının kısa sürede açılması bölgenin hızlıca imar edilmesine katkı vereceğini ifade etti. Pandemiyle geçirilen 2020’nin ardından 2021’de Azerbaycan dış ticaretinin yeniden fazla vermeye başladığını anlatan Cabbarov, “Sanayi yatırımlarını teşvik etmeye devam ediyoruz. Bu forumda yeni iş birlikleri ve ticari ilişkiler kurulmasını umut ediyoruz” dedi.

Sipariş taleplerine yetişemiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nurettin Nebati ise, Azerbaycan’ın içinden geçmekte olduğu kritik süreçte bu kongrenin yeni işbirliklerine zemin hazırlayacağını söyledi. Nebati, Azerbaycan sunduğu imkanlarla kucağını açmış yatırımcı kardeşlerini bekliyor. Nahçivan Koridoru ve işgalden kurtarılan Karabağ’ın kalkındırılması için Türk iş adamları canla başla çalışıyor. 21. yüzyıl Türk yüz yılı olacaktır” dedi. Türkiye’nin büyüme, ihracat ve istihdam potansiyeline de dikkat çeken Nebati, “İhracatımız artıyor. Taleplere yetişemiyoruz. Bu yıl ocak eylül döneminde 2,2 milyon istihdam artışı gerçekleştirdik” diye konuştu.

#bakü
Yorumlar (0)
13
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6