İran'ın Tebriz şehrinde savaş uçağı düştü
İran'ın Tebriz şehrinde bir savaş uçağının düştüğü açıklandı. Uçağın İran'a ait olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Dünya 21.02.2022, 09:33
Yarı resmi Mehr haber ajansının haberine göre, İran'ın Tebriz bölgesinde bir savaş uçağı düştü.
Ajans, jetin İran'a ait olup olmadığını belirtmedi ve daha fazla ayrıntı vermedi.
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