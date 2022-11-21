İran, IKBY topraklarını hedef aldı

İran, Irak’ın Erbil ve Süleymaniye sınırındaki KDP-İ ve Emekçiler partilerinin karargahlarını insansız hava araçları ile hedef aldı.

Erbil’e bağlı Köysancak ilçesine yönelik saldırıda 3 füze ve 2 insansız hava aracı kullanıldı.

Süleymaniye'ye bağlı Cıjnikan köyündeki Emekçiler karargahını da bir füze ve bir insansız hava aracı ile hedef alındı.

Daha önce boşaltılan karargahlarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı.

İran daha önce de saldırı düzenlemişti

İran, 28 Eylül ve 14 Kasım'da da Erbil’in Köysancak ilçesindeki KDP-İ karargahı ile Süleymaniye Zirguez’de bulunan Emekçiler Partisi karargahına saldırı düzenlenmişti.

İnsansız hava araçları ile füzelerin kullanıldığı saldırılarda 19 kişi ölmüş, 59 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti. İran, Irak'tan IKBY sınırlarındaki İran karşıtı partilerin silahsızlandırmasını talep etmişti.