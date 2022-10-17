İran'dan ABD'ye kaos ve terör suçlaması

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın İran’daki gösterilere ilişkin açıklamasına tepki göstererek, “ABD Başkanı yaptığı açıklamalarla diğer ülkelerde kaos ve terörü kışkırtıyor” dedi.

İbrahim Reisi, ABD’nin İran’daki gösterilere destek verdiğini ve bu şekilde İranlıları umutsuzluğa ve kaosa mahkum etmeye çalıştığını ifade etti.

ABD’yi “büyük şeytan” olarak adlandıran Reisi, bölgede gerçekleşen terör, kaos ve sabotajların ABD yönetimi tarafından desteklendiğini belirtti.