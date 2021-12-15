İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
İran'ın Huzistan eyaletinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dünya 15.12.2021, 12:53
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletinin Ghale Khajeh bölgesi olan deprem, yerel saatle 11.51'de gerçekleşti.
Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Olayda can kaybı ya da maddi zarar olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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hafif yağmur
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