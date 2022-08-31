İran, ABD'nin insansız hava aracını ele geçirmeye çalıştı
ABD Donanması, bir İran gemisinin Basra Körfezi'nde faaliyet gösteren bir Amerikan deniz insansız hava aracını ele geçirmesini engellediğini, bir devriye gemisini ve saldırı helikopterlerini bu girişimi engellemek için durdurduğunu söyledi.
Donanmanın 5. Filosu salı günü yapılan bir açıklamada, İslam Devrim Muhafızları (IRGC) destek gemisi Shahid Baziar'ın bir ABD Saildrone Explorer insansız yüzey gemisini “alıkoymak amacıyla” çekerken görüldüğünü söyledi.
Filo, Baziar'ın insansız hava aracını arkasından çektiğini gösteren video görüntülerini paylaştı.
Donanma, İran gemisinin görüldüğü sırada ABD kıyı devriye gemisi USS Thunderbolt'un bölgede olduğunu ve bir MH-60S Sea Hawk helikopterin, yanıt vermek üzere hemen gönderildiğisöyledi.
Devrim Muhafızları gemisi daha sonra çekme halatını insansız hava aracından ayırdı ve dört saat kadar sonra bölgeyi terk ederek olayı sonlandırdı.
5. Filo komutanı Koramiral Brad Cooper, “[IRGC Donanmasının] eylemleri bariz, yersiz ve profesyonel bir deniz gücünün davranışıyla tutarsızdı” dedi.
ABD deniz kuvvetleri teyakkuz halinde ve bölgede kurallara dayalı uluslararası düzeni teşvik ederken uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmaya, yelken açmaya ve faaliyet göstermeye devam edecek” dedi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|5
|10
|5. Leeds United
|5
|8
|6. Fulham
|5
|8
|7. Southampton
|5
|7
|8. Chelsea
|5
|7
|9. Brentford
|5
|6
|10. Newcastle
|4
|6
|11. M. United
|4
|6
|12. Liverpool
|4
|5
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Everton
|5
|3
|16. Aston Villa
|4
|3
|17. West Ham United
|4
|3
|18. Bournemouth
|4
|3
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0