Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimine erteleme

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı için ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimini 4 gün sonraya ertelediğini açıkladı.

Irak Meclisi’nde cumhurbaşkanı seçimi için 329 sandalyeli Meclis'in 220 vekilinin oyu gerekli.

Sadr Grubu, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Sünni Egemenlik Koalisyonu’ndan oluşan ittifak cumhurbaşkanlığı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmet’i aday olarak göstermişti.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih’i yeniden cumhurbaşkanlığına aday göstermişti. İran’a yakın Şii gruplarında da Salih’i desteklediği biliniyor. KYB, bugünkü oturumu boykot kararı almıştı.