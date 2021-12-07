Irak'ta patlama: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Irak’ın Basra vilayetinde bomba yüklü bir araç infilak etti. Patlamada, 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Dünya 07.12.2021, 12:41
Irak'ın Basra kentinde, Basra Eğitim ve Araştırma hastanesinin karşısındaki lokantanın önünde bomba yüklü bir araç patladı.
İlk belirlemelere göre, 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
İnceleme sürüyor
Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, araçtaki yangına itfaiye ekibi müdahale etti.
Patlamadan sonra çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Saldırı ile ilgili inceleme sürüyor.
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