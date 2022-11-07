Irak'ta depoda çıkan yangında 32 kişi yaralandı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın Veziriye bölgesinde ıtriyat ve parfüm deposu olarak kullanılan 3 katlı binada çıkan yangında 32 kişinin yaralandığı, meydana gelen çökme sonucu göçük altında kalan 10 kişinin kurtarılmaya çalışıldığı belirtildi.
Dünya 07.11.2022, 07:02
Irak Haber Ajansının (INA) verdiği bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle Veziriye bölgesindeki parfüm depoları olarak kullanılan 3 katlı binada yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın saatler sonra ancak kontrol altına alınabildi. Yangına müdahale sırasında binanın bir kısmının çöktüğü belirtilen haberde, aralarında Bağdat İtfaiyesi Genel Müdürü Kadim Bohan'ın da bulunduğu 32 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Ayrıca yangında binada meydana gelen çökme sonucu en az 10 kişinin göçük altında kaldığı, burada mahsur kalanların kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. Göçük altında kurtarılmayı bekleyenlerin sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.
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